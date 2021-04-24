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Фанаты «Манчестер Юнайтед» продолжают протестовать против владельцев

24 Апреля 2021, 19:38,

Болельщики «Манчестер Юнайтед» продолжают протестовать против семьи Глейзеров, владеющей клубом. На днях группа фанатов «красных дьяволов» перекрыла оба входа на клубную базу и даже добилась разговора с Уле Гуннаром Сульшером. Теперь же акция протеста проходит около стадиона «Олд Траффорд».

Фанаты пришли на акцию протеста с множественными баннерами, на которых размещены призывы к Глейзеру о продаже клуба. Во время субботней акции был сожжён флаг США. 

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице английского чемпионата. В воскресенье команда Уле Гуннара Сульшера сыграет против «Лидса».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед
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