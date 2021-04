Фанаты «Манчестер Юнайтед» продолжают протестовать против владельцев

Болельщики «Манчестер Юнайтед» продолжают протестовать против семьи Глейзеров, владеющей клубом. На днях группа фанатов «красных дьяволов» перекрыла оба входа на клубную базу и даже добилась разговора с Уле Гуннаром Сульшером. Теперь же акция протеста проходит около стадиона «Олд Траффорд».

Фанаты пришли на акцию протеста с множественными баннерами, на которых размещены призывы к Глейзеру о продаже клуба. Во время субботней акции был сожжён флаг США.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице английского чемпионата. В воскресенье команда Уле Гуннара Сульшера сыграет против «Лидса».

#GlazersOut protest still going strong 30 minutes in officially. No signs of it clearing anytime soon. pic.twitter.com/dnq2HhiPc1