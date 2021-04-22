|
22 Апреля 2021, 20:30,
|
|
Нападающий Эдинсон Кавани с большой долей вероятности останется в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщил журналист Герман Грасия Грова, представители уругвайца и руководство английского клуба сильно продвинулись в переговорах о продлении контракта за последнее время, но стоит отметить, что стороны пока не достигли соглашения.
34-летний Кавани сыграл тридцать один матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал две голевые передачи.
Контракт нападающего с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что Эдинсон может продолжить карьеру в Аргентине.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
Пpoгнозы футбольных матчей infostavki.ru