Нападающий Эдинсон Кавани с большой долей вероятности останется в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил журналист Герман Грасия Грова, представители уругвайца и руководство английского клуба сильно продвинулись в переговорах о продлении контракта за последнее время, но стоит отметить, что стороны пока не достигли соглашения.

34-летний Кавани сыграл тридцать один матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал две голевые передачи.

Контракт нападающего с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что Эдинсон может продолжить карьеру в Аргентине.