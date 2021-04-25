Сульшер прокомментировал ничью с «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча с «Лидсом» (0:0).

«Интересная игра. Мы очень хорошо подготовились к матчу, только это позволило доминировать нам на поле. В прошлый раз мы разгромили их, но владели мячом лишь 40% времени. Мы создали два из трех опасных моментов в сегодняшнем матче, но забить не смогли.

Нам необходимо побеждать в каждой игре, чтобы оказывать давление на «Манчестер Сити». Сегодняшний результат сильно облегчит их ситуацию», - цитирует Сульшера BBC.

«Манкунианцы» расположились на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии.