Магуайр – о ничьей с «Лидсом»: «Это было сложно»

|
25 Апреля 2021, 18:24,
|
|
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал результат матча с «Лидсом» (0:0).
«Это было сложно. Мы контролировали игру, но не смогли забить. Мы понимали, как будет играть «Лидс», старались создать ситуации, при которых наши игроки будут оставаться один в один против соперника, но сделать этого не удалось.
Момент у Фернандеша? У него был отличный шанс, но в любой другой день он смог бы его реализовать, так бывает», - цитирует Магуайра Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а «Лидс» расположился лишь на девятой строчке.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Лидс, Гарри Магуайр