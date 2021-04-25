Магуайр – о ничьей с «Лидсом»: «Это было сложно»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал результат матча с «Лидсом» (0:0).

«Это было сложно. Мы контролировали игру, но не смогли забить. Мы понимали, как будет играть «Лидс», старались создать ситуации, при которых наши игроки будут оставаться один в один против соперника, но сделать этого не удалось.

Момент у Фернандеша? У него был отличный шанс, но в любой другой день он смог бы его реализовать, так бывает», - цитирует Магуайра Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а «Лидс» расположился лишь на девятой строчке.