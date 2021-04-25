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Бьелса – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Ничья – неплохой результат для нас»

25 Апреля 2021, 19:33,

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал результат матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Это была очень сложная игра для нас. Необходимо было приложить огромные усилия, чтобы навязать борьбу «Манчестер Юнайтед».

Считаю, что ничья – это неплохой результат для нас, учитывая то, как складывалась игра. У меня возникает ощущение, что игроки стали более зрелыми, они научились по-другому играть в больших матчах. Да, ни в одной игре против топ-клуба мы не смогли победить, но ничьи с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Челси» - это здорово», - цитирует Бьелсу BBC.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Лидс, Марсело Бьелса
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