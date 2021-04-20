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Вудворд подал в отставку с должности главы «Манчестер Юнайтед»

20 Апреля 2021, 22:01,

После провала идеи с европейской Суперлигой и массового выхода клубов из числа её участников могут последовать серьёзные кадровые перестановки на топ-уровне. Ранее глава «Ювентуса» Андреа Аньелли оставил должность президента ЕКА. Следующим пострадавшим от проваленного путча может стать исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд. По информации talkSPORT, он подал в отставку со своей должности, которую занимал на протяжении последних восьми лет.

Отметим, что журналист Ли Смит делился инсайдом о том, что против главы «МЮ» открыто выступили игроки «красных дьяволов» Гарри Магуайр и Люк Шоу.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эд Вудворд
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Комментарии (8)
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0
pol-black
20 Апреля 2021, 22:09

пффф! Вудворда давно нужно было выгонять. но что на его отставку повлияли Шоу и Магуайр - полная бредятина!

1
Element-22
20 Апреля 2021, 22:07

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!!!

0
ARTUR
20 Апреля 2021, 22:09

ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! слава МЮ !!!! Переса с Аньели повесить на фонаре !!!

0
Дарт Уилфред
20 Апреля 2021, 22:20

поздно, они уже в лодке гребут куда-то вниз по течению.

0
pol-black
20 Апреля 2021, 22:11

Перец ещё всех продаст, купит дешевле и продаст ещё дороже. оно не тонет.

0
ARTUR
20 Апреля 2021, 22:12

я его просто на дух не переношу

0
pol-black
20 Апреля 2021, 22:14

а это его мало волнует. старикашке плевать на всех, кроме любимчиков. на них становится наплевать немного позже.

0
ARTUR
20 Апреля 2021, 22:16

странно что молчат болельщики Мадрида , я про тех что в Мадриде , почему не было протестов при его последнем избрании , этот хорек всех подмял

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