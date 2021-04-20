Вудворд подал в отставку с должности главы «Манчестер Юнайтед»

После провала идеи с европейской Суперлигой и массового выхода клубов из числа её участников могут последовать серьёзные кадровые перестановки на топ-уровне. Ранее глава «Ювентуса» Андреа Аньелли оставил должность президента ЕКА. Следующим пострадавшим от проваленного путча может стать исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд. По информации talkSPORT, он подал в отставку со своей должности, которую занимал на протяжении последних восьми лет.

Отметим, что журналист Ли Смит делился инсайдом о том, что против главы «МЮ» открыто выступили игроки «красных дьяволов» Гарри Магуайр и Люк Шоу.