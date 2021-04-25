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«Лидс» сдержал «Манчестер Юнайтед» на «Элланд Роуд»

25 Апреля 2021, 17:53,

Воскресную программу 33-го тура АПЛ своим матчем продолжили «Лидс» и «Манчестер Юнайтед».

Протокол игры  
Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед
Меслье Иллан Эйлинг Люк   37' Льоренте Диего Стрёйк Паскаль Алиоски Эгзиян   64' Филлипс Кэлвин Кошта Элдер   72' (Клих Матеуш (   72') Робертс Тайлер   39'   77' (Кох Робин (   77') Даллас Стюарт Харрисон Джек   68' (Поведа Иан (   68') Бэмфорд Патрик   70'
Запасные: Саммервилл Крисенсио Берарди Гаэтано Эрнандес Пабло Гринвуд Сэм Касилья Кико Шеклтон Джейми
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри   67' Шоу Люк Мактоминай Скотт Фред Сантос   89' (Ван де Бек Донни (   89') Джеймс Дэниэл   76' (Погба Поль (   76') Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус   85' (Кавани Эдинсон (   85') Гринвуд Мэйсон
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Де Хеа Давид Матич Неманья Теллес Алекс Туанзебе Аксел
25 апреля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

«Лидс» Марсело Бьелсы никогда не был простым соперником для фаворитов. «Закрытость» и боевитость «белых» не позволяет даже не секунду расслабиться, только поверил, что ты уже обыграл «Лидс» - сразу получаешь проблемы. За примером далеко ходить не нужно, в понедельник команда Бьелсы притормозила «Ливерпуль», добыв ничью на 87-й минуте матча. Рано расслабились «красные».

Многие мучаются с «Лидсом» в этом сезоне, но не «Манчестер Юнайтед». В первом круге «красные дьяволы» просто поиздевались над командой Бьелсы, обыграв её с теннисным счётом 6:2. Ко второму матчу подопечные Сульшера тоже подошли в прекрасной форме. У «МЮ» серия – пять матчей, пять побед. На данный момент «дьяволы» демонстрируют лучшую форму в АПЛ, отыгрывая даже у «Сити».

Embed from Getty Images

На «Элланд Роуд» Сульшер доверился молодому нападению Рэшфорд, Гринвуд, Джеймс, выступавшему под присмотром Бруну Фернандеша. Они очень активно начали (особенно Маркус с левого фланга много обострял), но настоящего момента не возникало очень долго. «Лидс» в свойственной себе манере держал оборонительные построения. «Дьяволы» обступили штрафную площадь «белых», закидывали из глубины, заработали массу стандартов, но за первый тайм так и не сумели отличиться.

Опасный удар со штрафного нанёс Бруну Фернандеш, чуть перекинувший «девятку» ворот, ещё лучше со стандарта пробил Рэшфорд, пальнувший под перекладину, но выручил французский голкипер «Лидса», который в остальное время даже толком не вступал в игру. «МЮ» всё усиливал натиск, однако не хватало «дьяволам» свежести и какой-то искры. Уж больно банально смотрелись постоянные забросы и попытки заработать штрафной удар.

Embed from Getty Images

«Лидс» осмелел только к последней трети матча. Начали огрызаться «белые», Элдер Кошта придумал классный проход, завершил который удар с небольшого угла, а мяч после рикошета от защитника, едва не опустился за шиворот Дину Хендерсону. Потом ещё и Клих вырвался на оперативный прострел и тоже бил с острого угла в ближний - тут уже выручил Хендерсон.

Два матча подряд сыграл «Лидс» против топ-клубов и ни одного не проиграл. «Манчестер Юнайтед» вслед за «Ливерпулем» притормозил на «Элланд Роуд», завершив свою победную серию.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Манчестер Юнайтед, Лидс
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Комментарии (2)
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0
Element-22
25 Апреля 2021, 18:11

Сульшер - реалист. Он может сколько угодно поддерживать боевой настрой для журналистов, говоря о чемпионской гонке, но на самом деле он понимает, что от Лестера Юнайтед оторвался, а Сити уже не догонит. Потому все акценты сейчас устремлены на Лигу Европы, в частности на Рому. Сегодня получилась хорошая темповая тренировка. Мне команда понравилась:)

0
Misha_diablo_football
25 Апреля 2021, 18:07

Бьелса помог своему ученика побыстрее добиться чемпионства....

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