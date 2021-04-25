«Украдено 2 миллиарда, Глейзеры – на выход»: На матче «МЮ» над стадионом пролетел вертолёт с баннером

|
25 Апреля 2021, 16:39,
|
|
Болельщики «Манчестер Юнайтед» продолжают выступать против семьи Глейзеров, владеющей клубом. На этот раз фанаты арендовали вертолёт, который пролетел над стадионом во время гостевого матча английского чемпионата против «Лидса». За вертолётом тянулся баннер с надписью: «Украдено 2 миллиарда, Глейзеры – на выход».
Banner over Elland Road: £2billion stolen Glazers out’ #mufc pic.twitter.com/xDYx3YOUDK— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 25, 2021
Ранее на неделе фанаты «МЮ» заблокировали оба выхода с базы и даже добились разговора с Уле Гуннаром Сульшером. Через несколько дней поклонники «красных дьяволов» устраивали протест уже около стадиона «Олд Траффорд», призывая Глейзеров продать клуб.
Ранее появилась информация о том, что Джоэл и Аврам Глейзеры могут продать клуб только за 4,6 миллиарда евро.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Джоэл Глейзер, Аврам Глейзер
вроде инфа проскакивала что глейзер в отставку ушёл
Как может уйти в отставку владелец? Та же ситуация как и с Аньели
ещё один камешек в сторону журналюг которые тиражируют фейки
Шота я не зразумею... фанаты клуба трэбуюць хозяеу клуба яго прадаць... о як бываець... можа и мне пайсци да дырэктару завода и патрэбаваць, кабы ен яго каму-небуць спулиу, а то грошай мала плациць, а сам на мэрсы катает
пайсци в школу и научись писать по русски-мы тут не собираемся твои каракули разбирать((Почему казахи,белорусы и молдоване могут нормально писать,чтоб все понимали,а ты что,особенный?
Кали я па английску тута буду писаць-гэта табе не патрэбна я баць