«Украдено 2 миллиарда, Глейзеры – на выход»: На матче «МЮ» над стадионом пролетел вертолёт с баннером

Болельщики «Манчестер Юнайтед» продолжают выступать против семьи Глейзеров, владеющей клубом. На этот раз фанаты арендовали вертолёт, который пролетел над стадионом во время гостевого матча английского чемпионата против «Лидса». За вертолётом тянулся баннер с надписью: «Украдено 2 миллиарда, Глейзеры – на выход».

Ранее на неделе фанаты «МЮ» заблокировали оба выхода с базы и даже добились разговора с Уле Гуннаром Сульшером. Через несколько дней поклонники «красных дьяволов» устраивали протест уже около стадиона «Олд Траффорд», призывая Глейзеров продать клуб.

Ранее появилась информация о том, что Джоэл и Аврам Глейзеры могут продать клуб только за 4,6 миллиарда евро.