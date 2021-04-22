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​Сульшер вышел к протестующим фанатам «Манчестер Юнайтед»

22 Апреля 2021, 14:52,

Фанаты «Манчестер Юнайтед» выразили свой протест против владельцев клуба. Заблокировав оба выхода на базу, болельщики требовали, чтобы к ним вышел Уле Гуннар Сульшер. Охрана исключала выход тренера, однако фанаты сказали, что не поговорив с норвежцем они не уйдут.

Сульшер вышел к протестующим, и они спросили у него, почему он не выступает против семьи Глейзеров, как делал это шестнадцать лет назад, когда был игроком. Тренер «Юнайтед» ответил, что Джоэл Глейзер любит клуб. В ответ фанаты «красных дьяволов» сказали, что Глейзер любит только выводимые из клуба деньги. О дискуссии сообщается на страничке Red Issue в Twitter со ссылкой на очевидцев.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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