«Эвертон» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»

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05 Апреля 2021, 22:20,
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В заключительном матче 30-го тура АПЛ «Эвертон» играл против «Кристал Пэлас» и в концовке упустил победу, из-за чего отстал от конкурентов в борьбе за еврокубки. В первом тайме «ириски» чудом не забили, у Доминика Калверта-Льюинна и особенно у Ришарлисона было по несколько моментов. Но все же после перерыва команда Карло Анчелотти своего добилась, массированную атаку завершил Хамес Родригес. В оставшееся время у соперников были шансы на голы, а забил только Миши Бачуайи, реализовавший выход один на один с вратарем - 1:1.
«Эвертон» восьмой с отставанием в четыре очка от зоны Лиги чемпионов.
Протокол игры
|Эвертон
|1:1
|Кристал Пэлас
|(1:0) Родригес Хамес 56'
|86' Бачуайи Миши (1:1)
Ольсен Робин • Кин Майкл • Мина Йерри • 15'Холгейт Мэйсон • Коулмэн Шеймус 76' ( Годфри Бен ( 76') • Гомеш Андре 31' ( Сигурдссон Гильфи ( 31') • Дэвис Том • Динь Люка • 33'Родригес Хамес 79' ( Гбамин Жан-Филипп ( 79') • Калверт-Льюин Доминик • Ришарлисон
Запасные: Бродхед Нейтан • Кинг Джошуа • Джон Кайл • Нкунку Нильс • Виржиния Жоау • Тайрер Харри
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Куйяте Шейку • Кэхилл Гари • Ван Анхольт Патрик • Айю Джордан 84' ( Бачуайи Миши ( 84') • Миливоевич Лука • Ридевальд Жайро 68' ( Шлупп Джеффри ( 68') • Эзе Эберечи • Бентеке Кристиан 77' ( Матета Жан-Филипп ( 77') • Заха Уилфрид
Запасные: Ханнам Рис • Таунсенд Андрос • Митчелл Тайрик • Батлэнд Джек • Данн Скотт • Келли Мартин
05 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Кристал Пэлас