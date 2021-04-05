Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Эвертон» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»

05 Апреля 2021, 22:20,

В заключительном матче 30-го тура АПЛ «Эвертон» играл против «Кристал Пэлас» и в концовке упустил победу, из-за чего отстал от конкурентов в борьбе за еврокубки. В первом тайме «ириски» чудом не забили, у Доминика Калверта-Льюинна и особенно у Ришарлисона было по несколько моментов. Но все же после перерыва команда Карло Анчелотти своего добилась, массированную атаку завершил Хамес Родригес. В оставшееся время у соперников были шансы на голы, а забил только Миши Бачуайи, реализовавший выход один на один с вратарем - 1:1.

«Эвертон» восьмой с отставанием в четыре очка от зоны Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Эвертон 1:1 Кристал Пэлас
(1:0) Родригес Хамес 56'    
    86' Бачуайи Миши (1:1)
Ольсен Робин Кин Майкл Мина Йерри   15' Холгейт Мэйсон Коулмэн Шеймус   76' (Годфри Бен (   76') Гомеш Андре   31' (Сигурдссон Гильфи (   31') Дэвис Том Динь Люка   33' Родригес Хамес   79' (Гбамин Жан-Филипп (   79') Калверт-Льюин Доминик Ришарлисон
Запасные: Бродхед Нейтан Кинг Джошуа Джон Кайл Нкунку Нильс Виржиния Жоау Тайрер Харри
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Куйяте Шейку Кэхилл Гари Ван Анхольт Патрик Айю Джордан   84' (Бачуайи Миши (   84') Миливоевич Лука Ридевальд Жайро   68' (Шлупп Джеффри (   68') Эзе Эберечи Бентеке Кристиан   77' (Матета Жан-Филипп (   77') Заха Уилфрид
Запасные: Ханнам Рис Таунсенд Андрос Митчелл Тайрик Батлэнд Джек Данн Скотт Келли Мартин
05 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Кристал Пэлас
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