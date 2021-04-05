«Эвертон» потерял очки в матче с «Кристал Пэлас»

В заключительном матче 30-го тура АПЛ «Эвертон» играл против «Кристал Пэлас» и в концовке упустил победу, из-за чего отстал от конкурентов в борьбе за еврокубки. В первом тайме «ириски» чудом не забили, у Доминика Калверта-Льюинна и особенно у Ришарлисона было по несколько моментов. Но все же после перерыва команда Карло Анчелотти своего добилась, массированную атаку завершил Хамес Родригес. В оставшееся время у соперников были шансы на голы, а забил только Миши Бачуайи, реализовавший выход один на один с вратарем - 1:1.

«Эвертон» восьмой с отставанием в четыре очка от зоны Лиги чемпионов.