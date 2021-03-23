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Защитник «Эвертона» Дэвидсон завершил карьеру в 18 лет

23 Марта 2021, 22:06,

Правый защитник «Эвертона» Джоэль Дэвидсон завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Всё бы ничего, но ему всего 18 лет, однако из-за серьезной травмы колена его мечте поиграть на высоком уровне не суждено сбыться.

- После двух лет реабилитаций и трех операций на колене я принял решение остановить попытки вернуться в футбол. Мне было сложно его принять, но, тем не менее, у меня в жизни будет много возможностей проявить себя в чем-то другом. Спасибо всем, кто в мен верил. На протяжении последних пяти лет у меня не могло быть лучшей команды, чем вы, - написал Джоэль Дэвидсон в «Инстаграме».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Джоэль Дэвидсон
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