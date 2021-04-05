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Анчелотти: «Мы заслуживали победу»

05 Апреля 2021, 23:19,

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Это футбол. У нас было много шансов, но мы не смогли их реализовать. Конечно, мы заслуживали победу, потому что были лучше. Наши нападающие обычно не прощают соперника, но сегодня всё было иначе, именно поэтому мы увозим лишь одно очко. Надеюсь, что в следующей игре всё изменится. Потеря этих двух баллов может повлиять на борьбу за Лигу Европы», - цитирует Анчелотти Sky Sports.

«Эвертон» набрал сорок семь очков в двадцати девяти турах и расположился на восьмом месте в английской Премьер-лиге.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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