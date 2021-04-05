Бачуайи: «Сложная игра, «Эвертон» имел много моментов»

Нападающий «Кристал Пэлас» Миши Бачуайи прокомментировал результат матча с «Эвертоном» (1:1).

«Это была действительно сложная игра, «Эвертон» имел много моментов. Мы держали концентрацию до самой последней минуты. У нас появился момент, мне удалось его реализовать, поэтому я счастлив. Я хладнокровно сыграл в этом эпизоде, но на мгновение подумал, что находился в офсайде. Конечно, победить было бы здорово, но «Эвертон» считался фаворитом до игры.

Хорошее выступление в нашем исполнении и важное очко. Нужно продолжать работать, мы хотим побеждать», - цитирует нападающего «Кристал Пэлас» BBC.