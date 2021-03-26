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«Эвертон» получил разрешение на постройку нового стадиона

26 Марта 2021, 19:09,

Судя по всему, надежды «Эвертона» по поводу переезда на новый стадион, сбываются спустя 25 лет борьбы. Пресс-служба «ирисок» объявила о том, что британское правительство одобрило проект постройки новой арены, которая будет рассчитана на 52 000 зрительских мест. «Эвертон» играет на «Гудисон Парк» с 1892 года. Предполагается, что переезд на новый стадион будет стоить ливерпульскому клубу порядка 600 миллионов евро.

В турнирной таблице чемпионата Англии команда Карло Анчелотти занимает восьмое место, набрав столько же очков, как и «Ливерпуль».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон
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