«Эвертон» получил разрешение на постройку нового стадиона

Судя по всему, надежды «Эвертона» по поводу переезда на новый стадион, сбываются спустя 25 лет борьбы. Пресс-служба «ирисок» объявила о том, что британское правительство одобрило проект постройки новой арены, которая будет рассчитана на 52 000 зрительских мест. «Эвертон» играет на «Гудисон Парк» с 1892 года. Предполагается, что переезд на новый стадион будет стоить ливерпульскому клубу порядка 600 миллионов евро.

В турнирной таблице чемпионата Англии команда Карло Анчелотти занимает восьмое место, набрав столько же очков, как и «Ливерпуль».