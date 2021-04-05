Ходжсон: «Было бы очень обидно, если бы мы проиграли»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал результат матча с «Эвертоном» (1:1).

«Думаю, что команда продемонстрировала отличную игру, мы были опасны у чужих ворот и здорово двигали мяч. Было бы очень обидно, если бы мы проиграли. Нашему вратарю пришлось несколько раз вступить в игру и выручить команду», - цитирует Ходжсона BBC.

После тридцати туров «Кристал Пэлас» занимает двенадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в активе подопечных Ходжсона тридцать восемь зачётных баллов. «Эвертон» же в свою очередь расположился на восьмой строчке в турнирной таблице.