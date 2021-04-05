Дэвис: «Мы разочарованы»

Полузащитник «Эвертона» Том Дэвис прокомментировал результат матча с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Мы действительно разочарованы. У нас были шансы снять все вопросы о результате матча гораздо раньше. Нам нужно стать гораздо лучше, есть над чем работать.

Гол Родригеса? Отличный мяч, но разочаровывает, потому что мы не смогли набрать три очка. Нам осталось сыграть девять матчей до конца чемпионата, надеюсь, что мы сможем исправить ситуацию», - цитирует Дэвиса BBC.

«Эвертон» набрал сорок семь очков в двадцати девяти матчах и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.