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Реакция Клоппа на травму вратаря «Вулверхэмптона»

16 Марта 2021, 08:39,

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о травме вратаря «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу. Голкипер получил повреждение головы в концовке вчерашнего поединка с мерсисайдцами (0:1).

«Ужасный момент. Я общался с представителями «Вулверхэмптона», настрой у них положительный. В футболе иногда случаются такие столкновения, ведь это контактный вид спорта. Хочу пожелать Патрисиу восстановиться как можно скорее», - передает слова немецкого тренера BBC Sport.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 33-летний португальский вратарь сыграл 29 поединков, в которых пропустил 37 мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Руй Патрисиу
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Комментарии (1)
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Super fanat
16 Марта 2021, 10:00

Патрисиу хороший вратарь, очень жаль, что такое случилось. Здоровья!

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