Фердинанд: Мбаппе было бы интересно поиграть в «Ливерпуле»

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что проект «Ливерпуля» мог бы заинтересовать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, даже если «красные» в следующем году не окажутся в Лиге чемпионов.

- Самый главный вызов Клоппа - собрать всех этих игроков и восстановить команду. На создание уверенного в своих силах коллектива ушло 3-4 года, - заявил эксперт в эфире BT Sport.

- Игроки вроде Мбаппе смотрят на стиль игры «Ливерпуля» и тренера. Вы видите сами качество футболистов и наставника. Является ли он тем тренером, под руководством которого хочется играть? Клопп таким является, - добавил Фердинанд.