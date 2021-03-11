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Фердинанд: Мбаппе было бы интересно поиграть в «Ливерпуле»

11 Марта 2021, 00:46,

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что проект «Ливерпуля» мог бы заинтересовать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, даже если «красные» в следующем году не окажутся в Лиге чемпионов.

- Самый главный вызов Клоппа - собрать всех этих игроков и восстановить команду. На создание уверенного в своих силах коллектива ушло 3-4 года, - заявил эксперт в эфире BT Sport.

- Игроки вроде Мбаппе смотрят на стиль игры «Ливерпуля» и тренера. Вы видите сами качество футболистов и наставника. Является ли он тем тренером, под руководством которого хочется играть? Клопп таким является, - добавил Фердинанд.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Рио Фердинанд
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