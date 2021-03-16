«Ливерпуль» с трудом переиграл «Вулверхэмптон» при спорном судействе

В заключительном матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» играл на выезде против «Вулверхэмптона».

Уже на второй минуте Алиссон выпустил мяч из рук и сбил с ног противника. По непонятной причине «волки» не получили 11-метровый. Вскоре Нелсон Семеду мог отличиться, но бразилец парировал удар. А вот в концовке тайма лучше сыграли ливерпульцы. Садио Мане в падении головой пробил рядом со штангой. А в размшистой быстрой атаке по центру в одно касание Диогу Жота пробил голкипера ударом в ближний угол метров с 15.

После перерыва Конор Коди головой немного промахнулся по высоте, а Мохамед Салах в выгодной ситуации не смог обыграть голкипера. В концовке гости забили из офсайда, а Руй Патрисиу получил травму. Из-за оказания помощи голкиперу игра прилично затянулась по времени.

«Ливерпуль» в равной борьбе добыл непростую и очень важную победу и взлетел на шестое место. Отставание от зоны Лиги чемпионов - 5 очков.