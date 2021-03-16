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«Ливерпуль» с трудом переиграл «Вулверхэмптон» при спорном судействе

16 Марта 2021, 01:09,

В заключительном матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» играл на выезде против «Вулверхэмптона».

Протокол игры  
Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
    45' Жота Диогу (0:1)
Патрисиу Руй Саисс Ромен   52' Коди Конор Боли Вийи Семеду Нелсон   84' (Гиббс-Уайт Морган (   84') Моутинью Жоау Невеш Рубен   37'   76' (Дендонкер Леандер (   76') Хонни Кастро Траоре Адама Виллиан Жозе   70' (Силва Фабио (   70') Нету Педру
Запасные: Килман Макс Хувер Ки-Джана Витинью II Маркеш Криштиан Радди Джон
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Филлипс Натаниэль Кабак Озан Робертсон Эндрю Тьяго Алькантара   42'   67' (Милнер Джеймс (   67') Фабиньо Энрике Вейналдум Джорджиньо   67' (Кейта Наби (   67') Салах Мохамед Жота Диогу   82' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   82') Мане Садио
Запасные: Шакири Джердан Уильямс Неко Уильямс Рис III Джонс Кёртис Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель
15 марта. Стадион "Молинью".

Уже на второй минуте Алиссон выпустил мяч из рук и сбил с ног противника. По непонятной причине «волки» не получили 11-метровый. Вскоре Нелсон Семеду мог отличиться, но бразилец парировал удар. А вот в концовке тайма лучше сыграли ливерпульцы. Садио Мане в падении головой пробил рядом со штангой. А в размшистой быстрой атаке по центру в одно касание Диогу Жота пробил голкипера ударом в ближний угол метров с 15.

После перерыва Конор Коди головой немного промахнулся по высоте, а Мохамед Салах в выгодной ситуации не смог обыграть голкипера. В концовке гости забили из офсайда, а Руй Патрисиу получил травму. Из-за оказания помощи голкиперу игра прилично затянулась по времени.

«Ливерпуль» в равной борьбе добыл непростую и очень важную победу и взлетел на шестое место. Отставание от зоны Лиги чемпионов - 5 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Вулверхэмптон
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Комментарии (1)
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0
CELTIC FROST
16 Марта 2021, 01:15

Ну хоть так. Наконец-то победили. Надо. надо возвращаться в топ-4!

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