Джеррард ответил на вопрос о желании поработать в «Ливерпуле»

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09 Марта 2021, 23:34,
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Легендарный экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард привёл «Глазго Рейнджерс» к первому чемпионскому титулу в Шотландии впервые за 10 дней. В интервью ITV News тренер ответил на вопрос о потенциальной работе в «Ливерпуле».
- Болельщики «Ливерпуля» хотят не меня в роли главного тренера, а Юргена Клоппа. Надеюсь, вы знаете, как сильно мы его любим. Мечтаю ли я однажды стать у руля «Ливерпуля»? Да, конечно, но не сейчас, - заявил Джеррард.
Напомним, что «Ливерпуль» выигравший в последнее время Лигу чемпионов и чемпионат Англии, проиграв последние шесть домашних матчей.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Стивен Джеррард