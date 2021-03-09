Джеррард ответил на вопрос о желании поработать в «Ливерпуле»

Легендарный экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард привёл «Глазго Рейнджерс» к первому чемпионскому титулу в Шотландии впервые за 10 дней. В интервью ITV News тренер ответил на вопрос о потенциальной работе в «Ливерпуле».

- Болельщики «Ливерпуля» хотят не меня в роли главного тренера, а Юргена Клоппа. Надеюсь, вы знаете, как сильно мы его любим. Мечтаю ли я однажды стать у руля «Ливерпуля»? Да, конечно, но не сейчас, - заявил Джеррард.

Напомним, что «Ливерпуль» выигравший в последнее время Лигу чемпионов и чемпионат Англии, проиграв последние шесть домашних матчей.