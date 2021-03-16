Наставник «Вулверхэмптона» рассказал о состоянии Патрисиу

Наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту высказался о состоянии здоровья вратаря команды Руя Патрисиу, получившего травму головы в концовке встречи 28-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:1).

«Патрисиу в порядке. Он находится в сознании. Врачи сказали, что все будет хорошо. Такое иногда случается в футболе. Сейчас нужно принимать правильные меры. Руй находится в надежных руках», - передает слова специалиста BBC Sport.

В текущем сезоне АПЛ 33-летний голкипер провел 29 матчей, в которых пропустил 37 голов.

После 29 туров «Вулверхэмптон» набрал 35 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.