Наставник «Вулверхэмптона» рассказал о состоянии Патрисиу

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16 Марта 2021, 08:33,
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Наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту высказался о состоянии здоровья вратаря команды Руя Патрисиу, получившего травму головы в концовке встречи 28-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:1).
«Патрисиу в порядке. Он находится в сознании. Врачи сказали, что все будет хорошо. Такое иногда случается в футболе. Сейчас нужно принимать правильные меры. Руй находится в надежных руках», - передает слова специалиста BBC Sport.
В текущем сезоне АПЛ 33-летний голкипер провел 29 матчей, в которых пропустил 37 голов.
После 29 туров «Вулверхэмптон» набрал 35 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Нуну Эшпириту Санту, Руй Патрисиу