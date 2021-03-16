Жота: «Ливерпуль» находится в плохой форме»

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота пообщался с журналистами после поединка с «Вулверхэмптоном» (1:0) в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. 24-летний португалец забил единственный гол в концовке первого тайма.

«Ливерпуль» находится в плохой форме, нам нужно что-то изменить. В матче с «Вулверхэмптоном» мы показали хорошую игру и выполнили свою работу. Если команда продолжит играть в таком же ключе, то у нас будет шанс зацепиться за место в топ-4 АПЛ», - приводит слова футболиста BBC Sport.

Благодаря победе «Ливерпуль» имеет в своем активе 46 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Мерсисайдцы отстают от четвертой строчки на пять очков.