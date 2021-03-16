Патрисиу получил травму головы в концовке матча с «Ливерпулем»

Концовку боевого матча 28-го тура Премьер-лиги Англии между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» (0:1) омрачила травма голкипера «волков» Руя Патрисиу. Мохамед Салах оказался на ударной позиции и отправил мяч в сетку ворот противника, но гол отменили из-за офсайда. Португальский голкипер в попытке отразить удар головой влетел в своего же одноклубника и остался лежать на поле.

Патрисиу оказывали помощь на протяжении 13 минут и на носилках эвакуировали в карету скорой помощи. У голкипера как минимум сотрясение мозга. Официальных комментариев о его состоянии здоровья пока не поступало.