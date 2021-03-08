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Экс-игрок «Ливерпуля» назвал две причины скорого ухода Клоппа

08 Марта 2021, 21:41,

Бывший игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн считает высокой вероятность ухода главного тренера «красных» Юргена Клоппа в конце сезона. Чемпионы Англии резко сдали зимой и на сегодняшний день выпали из зоны еврокубков.

- Думаю, сейчас Клопп попадет под давление болельщиков. После шести подряд домашних поражений есть большая вероятность, что в следующем сезоне Лига чемпионов не приедет на «Энфилд», - заявил Хаманн Stadium Astro.

- Мы знаем о финансовой ситуации в клубе. В январе владельцы сказали, что не смогут тратить много денег при непопадании в Лигу чемпионов. Клуб  может остаться вовсе без новичков. Интересна ли Клоппу в дальнейшем борьба за топ-4? - вопрошает Хаманн.

Второй причиной потенциального ухода тренера является возможное предложение от немецкой федерации возглавить Бундестим, где засиделся Йоахим Лёв, а Клопп является главным фаворитом на его замену.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Дитмар Хаманн
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