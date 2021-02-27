Есть 20: «Вест Хэму» не удалось прервать невероятную победную серию «Манчестер Сити»

Центральный матч 26-го тура Премьер-лиги состоялся в Манчестере, где местный «Сити» играл против «Вест Хэма», который пытался закрепиться в топ-4. Поединок не был мегасобытийным, но интрига сохранялась практически все время.

На 30-й минуте повторный навес Кевина де Брёйне завершился прицельным ударом головой Рубена Диаша. Перед уходом команд на перерыв Майкл Антонио из пределов штрафной попал в штангу, а в одной из следующих атак он же сравнял счет, подставив ногу под прострел Джесси Лингарда.

После перерыва решилась судьба матча, это Рияд Марез в позиционной атаке вывел на удар Джона Стоунза. «Манчестер Сити» был сильнее (2:1), выиграл в 20-й раз и на 13 очков оторвался от второго места.