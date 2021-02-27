Есть 20: «Вест Хэму» не удалось прервать невероятную победную серию «Манчестер Сити»

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27 Февраля 2021, 17:24,
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Центральный матч 26-го тура Премьер-лиги состоялся в Манчестере, где местный «Сити» играл против «Вест Хэма», который пытался закрепиться в топ-4. Поединок не был мегасобытийным, но интрига сохранялась практически все время.
На 30-й минуте повторный навес Кевина де Брёйне завершился прицельным ударом головой Рубена Диаша. Перед уходом команд на перерыв Майкл Антонио из пределов штрафной попал в штангу, а в одной из следующих атак он же сравнял счет, подставив ногу под прострел Джесси Лингарда.
После перерыва решилась судьба матча, это Рияд Марез в позиционной атаке вывел на удар Джона Стоунза. «Манчестер Сити» был сильнее (2:1), выиграл в 20-й раз и на 13 очков оторвался от второго места.
Протокол игры
|(1:0) Диаш Рубен 30'
|43' Антонио Майкл (1:1)
|(2:1) Стоунс Джон 68'
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Стоунс Джон • Диаш Рубен • Зинченко Александр • Де Брёйне Кевин • Фернандиньо Фернандо • 90'Гюндоган Илкай 89' ( Родри Эрнандес ( 89') • Марез Рияд • Агуэро Серхио 61' ( Жезус Габриэль ( 61') • Торрес Ферран 65' ( Фоден Фил ( 65')
Запасные: Лапорт Эмерик • Силва Бернарду • МендиБенжамен • Стерлинг Рахим • Стеффен Закари • Канселу Жоау
Рэндолф Даррен • Диоп Исса • Доусон Крэйг • Крессуэлл Арон • Цоуфал Владимир • Соучек Томаш • Райс Деклан • Джонсон Бен 28' 84' ( Бенрахма Саид ( 84') • Форнальс Пабло • Лингард Джесси • Антонио Майкл 84' ( Боуэн Джаррод ( 84')
Запасные: Лансини Мануэль • Тротт Натан • Ноубл Марк • Мартин Дэвид • Бальбуэна Фабиан • Одубеко Адемипо
27 февраля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Вест Хэм
Пепкофизрукам пора делать харакири)..
Боюсь что в АПЛ воцарица новая эра (Сити гегемоны АПЛ последующие из 7-10 лет они выиграют титул ещё много раз!!!)....
Пипец. 20 побед подряд.
Поймали уверенность МС. Порой как каток смотрятся.