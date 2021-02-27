Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Есть 20: «Вест Хэму» не удалось прервать невероятную победную серию «Манчестер Сити»

27 Февраля 2021, 17:24,

Центральный матч 26-го тура Премьер-лиги состоялся в Манчестере, где местный «Сити» играл против «Вест Хэма», который пытался закрепиться в топ-4. Поединок не был мегасобытийным, но интрига сохранялась практически все время.

На 30-й минуте повторный навес Кевина де Брёйне завершился прицельным ударом головой Рубена Диаша. Перед уходом команд на перерыв Майкл Антонио из пределов штрафной попал в штангу, а в одной из следующих атак он же сравнял счет, подставив ногу под прострел Джесси Лингарда.

После перерыва решилась судьба матча, это Рияд Марез в позиционной атаке вывел на удар Джона Стоунза. «Манчестер Сити» был сильнее (2:1), выиграл в 20-й раз и на 13 очков оторвался от второго места.

Протокол игры  
Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
(1:0) Диаш Рубен 30'    
    43' Антонио Майкл (1:1)
(2:1) Стоунс Джон 68'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Стоунс Джон Диаш Рубен Зинченко Александр Де Брёйне Кевин Фернандиньо Фернандо   90' Гюндоган Илкай   89' (Родри Эрнандес (   89') Марез Рияд Агуэро Серхио   61' (Жезус Габриэль (   61') Торрес Ферран   65' (Фоден Фил (   65')
Запасные: Лапорт Эмерик Силва Бернарду МендиБенжамен Стерлинг Рахим Стеффен Закари Канселу Жоау
Рэндолф Даррен Диоп Исса Доусон Крэйг Крессуэлл Арон Цоуфал Владимир Соучек Томаш Райс Деклан Джонсон Бен   28'   84' (Бенрахма Саид (   84') Форнальс Пабло Лингард Джесси Антонио Майкл   84' (Боуэн Джаррод (   84')
Запасные: Лансини Мануэль Тротт Натан Ноубл Марк Мартин Дэвид Бальбуэна Фабиан Одубеко Адемипо
27 февраля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Вест Хэм
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Комментарии (3)
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1
CERG
27 Февраля 2021, 17:34

Пепкофизрукам пора делать харакири)..

0
Misha_diablo_football
27 Февраля 2021, 17:34

Боюсь что в АПЛ воцарица новая эра (Сити гегемоны АПЛ последующие из 7-10 лет они выиграют титул ещё много раз!!!)....

3
779
27 Февраля 2021, 17:29

Пипец. 20 побед подряд.
Поймали уверенность МС. Порой как каток смотрятся.

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