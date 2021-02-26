Гвардиола: «Мойес и Анчелотти живут, как Будда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил вклад Дэвида Мойеса в игру и результаты «Вест Хэма». В прошлом сезоне 57-летний шотландец возглавил «молотобойцев», когда те барахтались в зоне вылета. Сегодня его команда реально претендует на место в Лиге чемпионов.

- «Вест Хэм» идет в зоне Лиги чемпионов. Я восхищаюсь таким типом людей, как Дэвид Мойес. Как и наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон, у него продолжительная карьера. Я люблю это. Результаты сезона говорят сами за себя - Мойес идеально знает футбол. Как и Карло Анчелотти, он абсолютно спокоен. Они живут как Будда и обладают необходимым опытом, - добавил Гвардиола.