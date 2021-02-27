Де Брёйне вышел на десятое место в рейтинге лучших ассистентов АПЛ

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27 Февраля 2021, 16:47,
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В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» играет против лондонского «Вест Хэма». После 55 минут счет ничейный - 1:1.
В составе «горожан» голом отметился португальский защитник Рубен Диаш. Футболист поразил ворота «молотобойцев» после передачи Кевина де Брёйне. Этот ассист стал для бельгийского полузащитника 77-м в рамках чемпионата Англии. По данному показателю плеймейкер «Манчестер Сити» поднялся на десятое место в рейтинге лучших ассистентов лиги.
На девятом месте располагается Девид Бекхэм - 80 голевых передач. Лидирует с большим отрывом Райан Гиггз - 162.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Кевин де Брёйне