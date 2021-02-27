​Гвардиола – о победе над «Вест Хэмом»: «Нам повезло»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Вест Хэмом» (2:1).

Как сообщается на страничке The xG Philosophy в Twitter в показателе ожидаемых голов (xG) лондонцы превзошли «горожан» - 2,03 против 0,82.

«Это был действительно сложный матч. «Вест Хэм» обладает физической силой и мастерством таких игроков, как Лингард и Форнальс. Сегодня спустя 10-15 минут игры мы поняли, что не собираемся делать ничего красивого. Это была игра на результат. Когда вы проводите много игр, это нормально.

Нам повезло набрать три очка. Но математика имеет значение только в конце сезона», - рассказал Гвардиола в эфире BT Sport.