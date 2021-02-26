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Гвардиола: «МЮ», «Барселона» и «Реал» также побеждали, тратя больше денег, чем другие

26 Февраля 2021, 18:47,

13 лет назад «Манчестер Сити» перешёл во владение шейха Мансура и после мощных финансовых вливаний стал топ-клубом Англии и Европы. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола не видит в этом ничего плохого.

- Многие говорят, что единственная причина наших побед - это деньги. Это должно быть правдой, нужно ее принять. Есть и другие клубы, которые много тратят и имеют большие бюджеты, чем наш, - заявил испанский тренер на пресс-конференции перед матчем с «Вест Хэмом».

- Когда «Юнайтед» выигрывал всё, это было потому, что тратились большие деньги, чем у других. То же самое с «Барселоной» и «Реалом». Не считаю, что в этом плане мы сильно отличаемся от ведущих клубов мира. Но нужно это принять и работать по максимуму, - добавил Гвардиола.

В Премьер-лиге «Сити» оторвался от второго места на 10 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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