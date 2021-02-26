Гвардиола восхищён игрой Райса и Антонио

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед очным матчем рассказал о том, какие игроки «Вест Хэма» ему импонируют.

«Я большой поклонник Деклана Райса и Майкла Антонио. Он заставляет защиту страдать из-за своих передвижений», - заявил наставник «горожан» на пресс-конференции.

Встреча 26-го тура между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» пройдёт 27 февраля в 15:30 по московскому времени. «Манчестер Сити» занимает первую строчку в таблице английской Премьер-лиги, набрав 59 очков после 25 матчей. «Молотобойцы» располагаются на четвёртой строчке с 45 баллами после 25 встреч.