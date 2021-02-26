Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гвардиола восхищён игрой Райса и Антонио

26 Февраля 2021, 20:39,

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед очным матчем рассказал о том, какие игроки «Вест Хэма» ему импонируют.

«Я большой поклонник Деклана Райса и Майкла Антонио. Он заставляет защиту страдать из-за своих передвижений», - заявил наставник «горожан» на пресс-конференции.

Встреча 26-го тура между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» пройдёт 27 февраля в 15:30 по московскому времени. «Манчестер Сити» занимает первую строчку в таблице английской Премьер-лиги, набрав 59 очков после 25 матчей. «Молотобойцы» располагаются на четвёртой строчке с 45 баллами после 25 встреч. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Манчестер Сити, Вест Хэм, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола