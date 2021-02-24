У Менди конфисковали суперкар стоимостью 550 тысяч евро

Редко играющий в составе «Манчестер Сити» Бенжамен Менди оказался в центре нового скандала. После нарушений карантина и гулянок с иностранками футболист получил проблемы с полицией.

Менди был остановлен на дороге и не смог предъявить документы на страховку своего суперкара «Ламборгини» стоимостью 550 тысяч евро. Футболиста оштрафовали на сумму около 1000 фунтов и эвакуировали авто на штрафстоянку, сообщает the Sun. Менди также получил шесть штрафных баллов, но если уладит проблемы со страховщиками, снова сможет сесть за руль. Таким образом его авто не будет простаивать.

Ранее Бенжамен Менди заявлял, что в детстве мог остаться без ног.