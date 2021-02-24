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У Менди конфисковали суперкар стоимостью 550 тысяч евро

24 Февраля 2021, 21:31,

Редко играющий в составе «Манчестер Сити» Бенжамен Менди оказался в центре нового скандала. После нарушений карантина и гулянок с иностранками футболист получил проблемы с полицией.

Менди был остановлен на дороге и не смог предъявить документы на страховку своего суперкара «Ламборгини» стоимостью 550 тысяч евро. Футболиста оштрафовали на сумму около 1000 фунтов и эвакуировали авто на штрафстоянку, сообщает the Sun. Менди также получил шесть штрафных баллов, но если уладит проблемы со страховщиками, снова сможет сесть за руль. Таким образом его авто не будет простаивать.

Ранее Бенжамен Менди заявлял, что в детстве мог остаться без ног.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Бенжамен Менди
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Комментарии (1)
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0
odessa83234
24 Февраля 2021, 22:52

ЕФ!
.
- У дона Педро!
- Но ведь дон Педро умер.
- Какая неприятность.
- Какая разница?
- Налить?
- Да.
- Ну у другого Педро.
- Какая разница?
- Мало ли в Бразилии Педров?
- И не сосчитаешь! )))

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