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Артета объяснил, почему «Арсенал» не смог победить «Кристал Пэлас»

15 Января 2021, 08:59,

Global Look Press

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от встречи с «Кристал Пэлас» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Арсенал» имел много моментов против команды, которая глубоко оборонялась. Но в решающих моментах нам не хватило качества. Приходится проводить очень много матчей, из-за чего накапливается усталость. За это приходится платить. Многие игроки были уставшими», - приводит слова испанского тренера издание BBC Sport.

После 18 туров Премьер-лиги «канониры» набрали 24 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Кристал Пэлас, Микель Артета
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