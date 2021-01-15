Артета объяснил, почему «Арсенал» не смог победить «Кристал Пэлас»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от встречи с «Кристал Пэлас» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Арсенал» имел много моментов против команды, которая глубоко оборонялась. Но в решающих моментах нам не хватило качества. Приходится проводить очень много матчей, из-за чего накапливается усталость. За это приходится платить. Многие игроки были уставшими», - приводит слова испанского тренера издание BBC Sport.

После 18 туров Премьер-лиги «канониры» набрали 24 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.