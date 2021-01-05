Не играющий с марта Озил ведёт переговоры с клубом из МЛС

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может вернуться на футбольное поле в первый раз с марта 2020 года. 32-летний хавбек активно ведет переговоры с представителями клуба американской МЛС «Ди Си Юнайтед». Озилу предложены хорошие условия личного контракта, а также помощь в продвижении в Штатах его бренда М10. Также футболисту обещана раскрутка его кофейного бренда на домашнем стадионе «Ди Си Юнайтед», а также он может стать лицом чёрно-красных.

Напомним, что Месут Озил не был включен в заявку лондонского «Арсенала» на текущий сезон и остается самым высокооплачиваемым игроком «канониров».