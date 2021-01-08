Салиба: «Артета сказал мне, что я не готов»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, находящийся в аренде в «Ницце», рассказал о своём разговоре с главным тренером «канониров» Микелем Артетой.

«После первых товарищеских матчей Артета сказал мне, что я не готов. Я хотел бы получить свой шанс. Но это футбол», - заявил 19-летний Салиба.

Салиба стал игроком «Арсенал» летом 2019 года и прошлый сезон провел в аренде в «Сент-Этьене». Вильям 4 января отправился в «Ниццу» на правах аренды. Он уже успел дебютировать за новую команду - 6 числа он отыграл 90 минут в поединке против «Бреста», закончившегося для «Ниццы» поражением 0:2. Это был первый матч Вильяма на профессиональном уровне в этом сезоне.