Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Салиба: «Артета сказал мне, что я не готов»

08 Января 2021, 22:12,

Global Look Press

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, находящийся в аренде в «Ницце», рассказал о своём разговоре с главным тренером «канониров» Микелем Артетой.

«После первых товарищеских матчей Артета сказал мне, что я не готов. Я хотел бы получить свой шанс. Но это футбол», - заявил 19-летний Салиба.

Салиба стал игроком «Арсенал» летом 2019 года и прошлый сезон провел в аренде в «Сент-Этьене». Вильям 4 января отправился в «Ниццу» на правах аренды. Он уже успел дебютировать за новую команду - 6 числа он отыграл 90 минут в поединке против «Бреста», закончившегося для «Ниццы» поражением 0:2. Это был первый матч Вильяма на профессиональном уровне в этом сезоне.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Ницца, Микель Артета, Вильям Салиба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола