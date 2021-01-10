«Монако» с Головиным снова разгромно победил, «ПСЖ» и «Лилль» набрали по три очка

В субботу в чемпионате Франции прошли матчи заключительного тура первого круга. «Монако» продолжает успешно играть и дома разгромил «Анже» со счетом 3:0. Александр Головин провел на поле четверть поединка и результативными действиями не отметился. Такой же результат зафиксирован в игре «ПСЖ» - «Брест». Не терял очки и «Лилль», одолевший «Ним» (1:0). А вот лидирующий «Лион» едва избежал поражения в сражении с «Ренном» (2:2).