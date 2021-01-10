«Монако» с Головиным снова разгромно победил, «ПСЖ» и «Лилль» набрали по три очка

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10 Января 2021, 01:05,
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В субботу в чемпионате Франции прошли матчи заключительного тура первого круга. «Монако» продолжает успешно играть и дома разгромил «Анже» со счетом 3:0. Александр Головин провел на поле четверть поединка и результативными действиями не отметился. Такой же результат зафиксирован в игре «ПСЖ» - «Брест». Не терял очки и «Лилль», одолевший «Ним» (1:0). А вот лидирующий «Лион» едва избежал поражения в сражении с «Ренном» (2:2).
Протокол игры
|(1:0) Марипан Гильермо 40'
|(2:0) Фолланд Кевин 72'
|(3:0) Йоветич Стеван 81'
Лекомт Бенжамен • Сидибе Джибриль • Марипан Гильермо • Бадьяшиль Бенуа 18' 84' ( Дисаси Аксель ( 84') • Кайо Энрике 84' ( Агилар Рубен ( 84') • Диоп Софьян 84' ( Балло-Туре Фоде ( 84') • Фофана Юссуф • Чуамени Орельен • Желсон Мартиньш 67' ( Головин Александр ( 67') • Фолланд Кевин • 29'Бен-Йеддер Виссам 78' ( Йоветич Стеван ( 78')
Запасные: Манноне Вито • Пеллегри Пьетро • Геббельс Виллем • Матазо Элио
Бернардони Поль • Манко Венсан • Траоре Исмаэль • Томас Ромен • Думбия Сулейман • Амаду Ибрагим 56' ( Кулибали Лассана ( 56') • Мангани Томас • Капелле Пьеррик 57' ( Лаж Матиас ( 57') • Фюльжини Анжело 76' ( Бобишон Антонен ( 76') • Кабо Джимми 76' ( Тиуб Сада ( 76') • Дьони Луа 56' ( Баокен Стефан ( 56')
Запасные: Павлович Матео • Бамба Абдулайе • Бютель Людовик • Чо Мохамед-Али
09 января. Стадион "Луи II".
Протокол игры
|(1:0) Кин Мойзе 16'
|(2:0) Икарди Мауро 81'
|(3:0) Сарабия Пабло 83'
Навас Кейлор • Дагба Колин 86' ( Флоренци Алессандро ( 86') • Маркиньос Маркос • Диалло Абду • Баккер Митчел 65' ( Икарди Мауро ( 65') • Эррера Андер • Верратти Марко • 62'Гуэйе Идрисса 56' ( Сарабия Пабло ( 56') • Ди Мария Анхель 86' ( Дракслер Юлиан ( 86') • Кин Мойзе 65' ( Кюрзава Левен ( 65') • Мбаппе Килиан
Запасные: Рико Серхио • Пембеле Тимоте • Симонс Хави • Летелье Александр
Ларсонне Готье • Пьер-Габриэль Ронаэль • Шардонне Брендан • Дюверн Жан-Кевин • Перро Ромен • Онора Франк 77' ( Батоккьо Кристиан ( 77') • Белькебла Арис 80' ( Мунье Стив ( 80') • Ласне Пол 76' 77' ( Ле Дуарон Жереми ( 77') • Филиппото Ромен 69' ( Шарбонье Гаэтан ( 69') • Кардона Ирвин • Февр Ромен
Запасные: Сибуа Себастьен • Брассье Лилиан • Эрей Кристоф • Маньетти Уго • Бааль Людовик
09 января. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Протокол игры
|29' Йилмаз Бурак (0:1)
Рейне Батист • Бриансон Антони 83' ( Коне Мусса II ( 83') • Алакуш Софьян • До Лука • Мелинг Биргер • Кубас Андрес • Фомба Ламин 76' ( Ахлинви Маттео ( 76') • Ферхат Зинедин • Элиассон Никлас 70' ( Дулевич Харис ( 70') • Рипар Рено • Ру Нолан 83' ( Гессум Кельян ( 83')
Запасные: Пакье Гаэтан • Мажуга Марко • Бюрнер Патрик • Назих Амджад • Буаде Лука
Меньян Майк • Джало Тьягу • Фонте Жозе • Ботман Свен • Брадарич Домагой 19' 65' ( Мандава Рейнилду ( 65') • Веа Тимоти 76' ( Дэвид Джонатан ( 76') • Сумаре Бубакари 34' 65' ( Саншеш Ренату ( 65') • Андре Бенжамин 85' ( Шека ( 85' ) • 90'Бамба Джонатан • Иконе Жонатан • Йилмаз Бурак 76' ( Лихаджи Исаак ( 76')
Запасные: Ниассе Шейх • Шевалье Люка • Ismail Bouleghcha • Писсуто Эухенио
09 января. Стадион "Дес Костьерес".
Протокол игры
|(1:0) Гренье Клеман 20'
|(2:0) Буриго Бенжамен 55'
|79' Депай Мемфис (2:1)
|82' Денайер Джейсон (2:2)
Сален Ромен • Траоре Амари • Ньямси Жерзино • Агер Наиф • Трюффер Адриен • Камавинга Эдуардо • Н'Зонзи Стивен • Докю Жереми • Гренье Клеман 77' ( Тэт Флавьен ( 77') • Буриго Бенжамен • 87'Терье Мартен 77' ( Рюттер Жоржиньо ( 77')
Запасные: Ньянг М'Байе • Эну Адриен • Гомис Альфред • Далберт Эстеван • Мартин Йонас • Соппи Брэндон • Дель Кастильо Ромен
Лопеш Антони • Де Шильо Маттиа 89' ( Диоманде Синали ( 89') • Фильо Марсело • Денайер Джейсон • Корне Максвелл • Пакета Лукас 54' 67' ( Шерки Райан ( 67') • Мендес Тьяго • Ауа Уссем • 14'Кадевере Тино 67' ( Какере Максанс ( 67') • Депай Мемфис • Экамби Карл Токо
Запасные: Бар Мельвен • Поллерсбек Юлиан • Дюбуа Лео • Бенламри Джамеледдин • Лукас Жан • Сумаре Яя
09 января. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры
|(1:0) Уден Реми 13'
|23' Моффи Теремас (1:1)
|(2:1) Уден Реми 43'
Костиль Бенуа • Сабали Юссуф • Байсс Пол • 90'Косельни Лоран • Бенито Лорис • Башич Тома • Отавио II • Уден Реми 86' ( Баква Дилан ( 86') • Де Превиль Николя 74' ( Траоре Амаду ( 74') • Калу Сэмьюэл 61' ( Адли Ясин ( 61') • Хван Ый-Чжо 41' 86' ( Майя Джош ( 86')
Запасные: Пуссен Гаэтан • Кастро Пабло • Бриан Джимми • Кватенг Энок • Лакукс Том
Дрейер Маттье • Чалоба Трево • Гравильон Эндрю • Морель Жереми • Ле Гофф Венсан • Ле Фе Энцо • Лемуан Фабьен 70' ( Висса Йоан ( 70') • Монкондю Томас 58' ( Абергель Лоран ( 58') • Лорьенте Арман • Моффи Теремас • Буасгар Кентен 79' ( Грбич Адриан ( 79')
Запасные: Эрго Жером • Loris Mouyokolo • Диарра Стефан • Марво Сильвен • Бозок Умут • Нарди Поль
09 января. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
Протокол игры
|18' Гуйри Амин (0:1)
|(1:1) Бойе Джон 79'
Укидья Александр • Сентонз Фабьен • Бронн Дилан • Куяте Кики • 17'Бойе Джон • Делен Тома • Гуйе Ламин 70' ( Яд Папа Ндиага ( 70') • Ангбан Викторьен • Маига Хабиб • Мазиз Юссеф 36' 69' ( Сарр Пап ( 69') • Лейя-Исека Аарон 70' ( Эмброуз Тьерри ( 70')
Запасные: Тшимбембе Варрен • Боаэн Эрнест • Кайяр Марк-Орель • Траоре Бубакар • Вагнер да Силва • Фофана Мамаду
Бенитес Вальтер • Данилюк Флавиус • Салиба Вильям • Нсоки Стенли • 67'Аталь Юсеф 66' ( Лотомба Жордан ( 66') • Будауи Хишем 76' 89' ( Клод-Морис Алексис ( 89') • Тюрам Кефрен • Камара Ассан • Лопеш Рони 66' ( Дольберг Каспер ( 66') • Гуйри Амин 88' ( Ндой Дан ( 88') • Рен-Аделед Жефф
Запасные: Пельмар Анди • Кардинал Йоан • Маю Хишам • Труйе Алексис • Коли Расин
09 января. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры
|21' Диалло Хабиб (0:1)
Лека Жан-Луи • Гради Жонатан • Баде Луак 73' ( Ганаго Игнатиус ( 73') • Айдара Массадио • Мишлен Клеман 80' ( Клаусс Джонатан ( 80') • Каюзак Янник 50' 80' ( Жан Корентин ( 80') • Фофана Секо • Силла Иссиага • Какута Гаэль • Сотока Флорьян 80' ( Банса Саймон ( 80') • Мюинга Арно 73' ( Дукуре Шейк ( 73')
Запасные: Боура Исмаэль • Кошта Давид • Фариньес Вилькер • Фортес Стивен
Кавасима Эйдзи • Лала Кенни • Симакан Мохамед 46' ( Митрович Стефан ( 46') • Джику Александр • Каси Антони • Сиссоко Ибраима • Аолу Жан-Эде • Диалло Хабиб 80' ( Уорис Маджид ( 80') • Томассон Адриен 90' ( Льенар Димитри ( 90') • Беллегард Жан-Рикнер 50' 72' ( Кароль Лионель ( 72') • Ажорк Людовик
Запасные: Зохи Кевин • Сиби Маам • Шахири Мехди • Прчич Саньин • Alexandre Pierre
09 января. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Протокол игры
|(1:0) Ойонго Амбруаз 7'
|51' Луза Имран (1:1)
Омлин Йонас • Суке Арно 31' 64' ( Ристич Михайло ( 64') • Илтон Виторино • Конгре Даниэль • 75'Коцца Николя • Ойонго Амбруаз 64' ( Самбья Саломон ( 64') • Молле Флоран 54' ( Ле Таллек Дамьен ( 54' ) • 59'Ферри Жордан 73' 80' ( Долли Киган ( 80') • Шотар Жорис • Делор Анди • 55'Лаборд Гаэтан
Запасные: Вахи Элю • Юн Ил-Лок • Мендеш Педру II • Берто Димитри • Шкулетич Петар
Лафон Альбан • Фабио да Сильва 44' ( Траоре Шарль ( 44') • Жиротто Андрей • Паллуа Николя • Коршья Себастьен • Коко Маркус 82' ( Бамба Кадер ( 82') • Абейд Мехди • Туре Абдулайе • Луза Имран • Коло-Муани Рандаль • Кулибали Калифа
Запасные: Базила Тома • Чиривелла Педро • Кастеллетто Жан-Шарль • Петрич Денис • Эмон Рено • Аппиа Деннис • Блас Людовик
09 января. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры
|Реймс
|3:1
|Сент-Этьен
|(1:0) Диа Булайе 12'
|(2:0) Диа Булайе 37'
|(3:0) Кафаро Матьё 58'
|72' Аби Шарль (3:1)
Райкович Предраг • Фокет Томас • Фас Ваут • Абдельамид Юнис • Конан Гислен • Кафаро Матьё 84' ( Сирхейс Кай ( 84') • Кассама Морету 14' 56' ( Манетси Маршал ( 56') • Шавалерин Ксавье • Мбюкю Натанаэль 32' 64' ( Туре Эль Билал ( 64') • Диа Булайе 84' ( Кутеса Дерек ( 84') • Зенели Арбер 56' ( Думбия Мусса ( 56')
Запасные: Хорнби Фрэйзер • Диуф Йеванн • Де Смет Тибо • Марешиц Дарио
Мулен Жесси • 58'Дебюши Матьё • Мукуди Ароль • Рецос Панайотис 46' ( Соу Сайду ( 46') • Трауко Мигель • Норден Арно 43' 69' ( Аби Шарль ( 69') • Камара Махди • Юссуф Зейду 46' ( Гурна-Дуат Лукас ( 46') • Аушиш Адиль 46' ( Амума Ромен ( 46') • Будебуз Ряд • 11'Буанга Денис 69' 84' ( Ривера Максанс ( 84')
Запасные: Муэффек Аймен • Сиссоко Альфа • Монне-Паке Кевин • Баич Стефан
09 января. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры
Расьоппи Антони • Боэ Саша • Манга Экеле • 23'Кулибали Сену • Музинга Нгонда • Шейх Пап 19' 64' ( Лаутоа Веслей ( 64' ) • 66'Ндонг Ибраим • Эбимбе Эрик 78' ( Добре Михай ( 78') • Целина Берсант • Бальде Мама 90' ( Шедлер Орельен ( 90') • Конате Мусса 64' ( Саммаритано Фредерик ( 64')
Запасные: Мари Жордан • Альягбе Сатурнин • Панзо Джонатан • Шуиар Мунир • Шафик Фуад
Манданда Стив • Сакаи Хироки • Альваро Гонсалес II • Чалета-Цар Дуе • Нагатомо Юто • Ронжье Валентин • 63'Камара Бубакар 65' ( Стротман Кевин ( 65') • Гуйе Пап 29' 60' ( Кюизанс Микаэль ( 60') • Товен Флорьян 76' ( Аке Марли ( 76') • Бенедетто Дарио 61' ( Жермен Валер ( 61') • Радоньич Неманья 60' ( Пайе Димитри ( 60')
Запасные: Перрен Люка • Балерди Леонардо • Пеле Йоанн • Хауи Саиф-Эдин
09 января. Стадион "Стад Гастон Жерар".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Монако, Лион, Лилль, Александр Головин