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«Монако» с Головиным снова разгромно победил, «ПСЖ» и «Лилль» набрали по три очка

10 Января 2021, 01:05,

Global Look Press

В субботу в чемпионате Франции прошли матчи заключительного тура первого круга. «Монако» продолжает успешно играть и дома разгромил «Анже» со счетом 3:0. Александр Головин провел на поле четверть поединка и результативными действиями не отметился. Такой же результат зафиксирован в игре «ПСЖ» - «Брест». Не терял очки и «Лилль», одолевший «Ним» (1:0). А вот лидирующий «Лион» едва избежал поражения в сражении с «Ренном» (2:2).

Протокол игры  
Монако 3:0 Анже
(1:0) Марипан Гильермо 40'    
(2:0) Фолланд Кевин 72'    
(3:0) Йоветич Стеван 81'    
Лекомт Бенжамен Сидибе Джибриль Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа   18'   84' (Дисаси Аксель (   84') Кайо Энрике   84' (Агилар Рубен (   84') Диоп Софьян   84' (Балло-Туре Фоде (   84') Фофана Юссуф Чуамени Орельен Желсон Мартиньш   67' (Головин Александр (   67') Фолланд Кевин   29' Бен-Йеддер Виссам   78' (Йоветич Стеван (   78')
Запасные: Манноне Вито Пеллегри Пьетро Геббельс Виллем Матазо Элио
Бернардони Поль Манко Венсан Траоре Исмаэль Томас Ромен Думбия Сулейман Амаду Ибрагим   56' (Кулибали Лассана (   56') Мангани Томас Капелле Пьеррик   57' (Лаж Матиас (   57') Фюльжини Анжело   76' (Бобишон Антонен (   76') Кабо Джимми   76' (Тиуб Сада (   76') Дьони Луа   56' (Баокен Стефан (   56')
Запасные: Павлович Матео Бамба Абдулайе Бютель Людовик Чо Мохамед-Али
09 января. Стадион "Луи II".
Протокол игры  
ПСЖ 3:0 Брест
(1:0) Кин Мойзе 16'    
(2:0) Икарди Мауро 81'    
(3:0) Сарабия Пабло 83'    
Навас Кейлор Дагба Колин   86' (Флоренци Алессандро (   86') Маркиньос Маркос Диалло Абду Баккер Митчел   65' (Икарди Мауро (   65') Эррера Андер Верратти Марко   62' Гуэйе Идрисса   56' (Сарабия Пабло (   56') Ди Мария Анхель   86' (Дракслер Юлиан (   86') Кин Мойзе   65' (Кюрзава Левен (   65') Мбаппе Килиан
Запасные: Рико Серхио Пембеле Тимоте Симонс Хави Летелье Александр
Ларсонне Готье Пьер-Габриэль Ронаэль Шардонне Брендан Дюверн Жан-Кевин Перро Ромен Онора Франк   77' (Батоккьо Кристиан (   77') Белькебла Арис   80' (Мунье Стив (   80') Ласне Пол   76'   77' (Ле Дуарон Жереми (   77') Филиппото Ромен   69' (Шарбонье Гаэтан (   69') Кардона Ирвин Февр Ромен
Запасные: Сибуа Себастьен Брассье Лилиан Эрей Кристоф Маньетти Уго Бааль Людовик
09 января. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Протокол игры  
Ним 0:1 Лилль
    29' Йилмаз Бурак (0:1)
Рейне Батист Бриансон Антони   83' (Коне Мусса II (   83') Алакуш Софьян До Лука Мелинг Биргер Кубас Андрес Фомба Ламин   76' (Ахлинви Маттео (   76') Ферхат Зинедин Элиассон Никлас   70' (Дулевич Харис (   70') Рипар Рено Ру Нолан   83' (Гессум Кельян (   83')
Запасные: Пакье Гаэтан Мажуга Марко Бюрнер Патрик Назих Амджад Буаде Лука
Меньян Майк Джало Тьягу Фонте Жозе Ботман Свен Брадарич Домагой   19'   65' (Мандава Рейнилду (   65') Веа Тимоти   76' (Дэвид Джонатан (   76') Сумаре Бубакари   34'   65' (Саншеш Ренату (   65') Андре Бенжамин   85' (Шека (   85'   90') Бамба Джонатан Иконе Жонатан Йилмаз Бурак   76' (Лихаджи Исаак (   76')
Запасные: Ниассе Шейх Шевалье Люка Ismail Bouleghcha Писсуто Эухенио
09 января. Стадион "Дес Костьерес".
Протокол игры  
Ренн 2:2 Лион
(1:0) Гренье Клеман 20'    
(2:0) Буриго Бенжамен 55'    
    79' Депай Мемфис (2:1)
    82' Денайер Джейсон (2:2)
Сален Ромен Траоре Амари Ньямси Жерзино Агер Наиф Трюффер Адриен Камавинга Эдуардо Н'Зонзи Стивен Докю Жереми Гренье Клеман   77' (Тэт Флавьен (   77') Буриго Бенжамен   87' Терье Мартен   77' (Рюттер Жоржиньо (   77')
Запасные: Ньянг М'Байе Эну Адриен Гомис Альфред Далберт Эстеван Мартин Йонас Соппи Брэндон Дель Кастильо Ромен
Лопеш Антони Де Шильо Маттиа   89' (Диоманде Синали (   89') Фильо Марсело Денайер Джейсон Корне Максвелл Пакета Лукас   54'   67' (Шерки Райан (   67') Мендес Тьяго Ауа Уссем   14' Кадевере Тино   67' (Какере Максанс (   67') Депай Мемфис Экамби Карл Токо
Запасные: Бар Мельвен Поллерсбек Юлиан Дюбуа Лео Бенламри Джамеледдин Лукас Жан Сумаре Яя
09 января. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры  
Бордо 2:1 Лорьян
(1:0) Уден Реми 13'    
    23' Моффи Теремас (1:1)
(2:1) Уден Реми 43'    
Костиль Бенуа Сабали Юссуф Байсс Пол   90' Косельни Лоран Бенито Лорис Башич Тома Отавио II Уден Реми   86' (Баква Дилан (   86') Де Превиль Николя   74' (Траоре Амаду (   74') Калу Сэмьюэл   61' (Адли Ясин (   61') Хван Ый-Чжо   41'   86' (Майя Джош (   86')
Запасные: Пуссен Гаэтан Кастро Пабло Бриан Джимми Кватенг Энок Лакукс Том
Дрейер Маттье Чалоба Трево Гравильон Эндрю Морель Жереми Ле Гофф Венсан Ле Фе Энцо Лемуан Фабьен   70' (Висса Йоан (   70') Монкондю Томас   58' (Абергель Лоран (   58') Лорьенте Арман Моффи Теремас Буасгар Кентен   79' (Грбич Адриан (   79')
Запасные: Эрго Жером Loris Mouyokolo Диарра Стефан Марво Сильвен Бозок Умут Нарди Поль
09 января. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
Протокол игры  
Метц 1:1 Ницца
    18' Гуйри Амин (0:1)
(1:1) Бойе Джон 79'    
Укидья Александр Сентонз Фабьен Бронн Дилан Куяте Кики   17' Бойе Джон Делен Тома Гуйе Ламин   70' (Яд Папа Ндиага (   70') Ангбан Викторьен Маига Хабиб Мазиз Юссеф   36'   69' (Сарр Пап (   69') Лейя-Исека Аарон   70' (Эмброуз Тьерри (   70')
Запасные: Тшимбембе Варрен Боаэн Эрнест Кайяр Марк-Орель Траоре Бубакар Вагнер да Силва Фофана Мамаду
Бенитес Вальтер Данилюк Флавиус Салиба Вильям Нсоки Стенли   67' Аталь Юсеф   66' (Лотомба Жордан (   66') Будауи Хишем   76'   89' (Клод-Морис Алексис (   89') Тюрам Кефрен Камара Ассан Лопеш Рони   66' (Дольберг Каспер (   66') Гуйри Амин   88' (Ндой Дан (   88') Рен-Аделед Жефф
Запасные: Пельмар Анди Кардинал Йоан Маю Хишам Труйе Алексис Коли Расин
09 января. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры  
Ланс 0:1 Страсбург
    21' Диалло Хабиб (0:1)
Лека Жан-Луи Гради Жонатан Баде Луак   73' (Ганаго Игнатиус (   73') Айдара Массадио Мишлен Клеман   80' (Клаусс Джонатан (   80') Каюзак Янник   50'   80' (Жан Корентин (   80') Фофана Секо Силла Иссиага Какута Гаэль Сотока Флорьян   80' (Банса Саймон (   80') Мюинга Арно   73' (Дукуре Шейк (   73')
Запасные: Боура Исмаэль Кошта Давид Фариньес Вилькер Фортес Стивен
Кавасима Эйдзи Лала Кенни Симакан Мохамед   46' (Митрович Стефан (   46') Джику Александр Каси Антони Сиссоко Ибраима Аолу Жан-Эде Диалло Хабиб   80' (Уорис Маджид (   80') Томассон Адриен   90' (Льенар Димитри (   90') Беллегард Жан-Рикнер   50'   72' (Кароль Лионель (   72') Ажорк Людовик
Запасные: Зохи Кевин Сиби Маам Шахири Мехди Прчич Саньин Alexandre Pierre
09 января. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Протокол игры  
Монпелье 1:1 Нант
(1:0) Ойонго Амбруаз 7'    
    51' Луза Имран (1:1)
Омлин Йонас Суке Арно   31'   64' (Ристич Михайло (   64') Илтон Виторино Конгре Даниэль   75' Коцца Николя Ойонго Амбруаз   64' (Самбья Саломон (   64') Молле Флоран   54' (Ле Таллек Дамьен (   54'   59') Ферри Жордан   73'   80' (Долли Киган (   80') Шотар Жорис Делор Анди   55' Лаборд Гаэтан
Запасные: Вахи Элю Юн Ил-Лок Мендеш Педру II Берто Димитри Шкулетич Петар
Лафон Альбан Фабио да Сильва   44' (Траоре Шарль (   44') Жиротто Андрей Паллуа Николя Коршья Себастьен Коко Маркус   82' (Бамба Кадер (   82') Абейд Мехди Туре Абдулайе Луза Имран Коло-Муани Рандаль Кулибали Калифа
Запасные: Базила Тома Чиривелла Педро Кастеллетто Жан-Шарль Петрич Денис Эмон Рено Аппиа Деннис Блас Людовик
09 января. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры  
Реймс 3:1 Сент-Этьен
(1:0) Диа Булайе 12'    
(2:0) Диа Булайе 37'    
(3:0) Кафаро Матьё 58'    
    72' Аби Шарль (3:1)
Райкович Предраг Фокет Томас Фас Ваут Абдельамид Юнис Конан Гислен Кафаро Матьё   84' (Сирхейс Кай (   84') Кассама Морету   14'   56' (Манетси Маршал (   56') Шавалерин Ксавье Мбюкю Натанаэль   32'   64' (Туре Эль Билал (   64') Диа Булайе   84' (Кутеса Дерек (   84') Зенели Арбер   56' (Думбия Мусса (   56')
Запасные: Хорнби Фрэйзер Диуф Йеванн Де Смет Тибо Марешиц Дарио
Мулен Жесси   58' Дебюши Матьё Мукуди Ароль Рецос Панайотис   46' (Соу Сайду (   46') Трауко Мигель Норден Арно   43'   69' (Аби Шарль (   69') Камара Махди Юссуф Зейду   46' (Гурна-Дуат Лукас (   46') Аушиш Адиль   46' (Амума Ромен (   46') Будебуз Ряд   11' Буанга Денис   69'   84' (Ривера Максанс (   84')
Запасные: Муэффек Аймен Сиссоко Альфа Монне-Паке Кевин Баич Стефан
09 января. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры  
Дижон 0:0 Марсель
Расьоппи Антони Боэ Саша Манга Экеле   23' Кулибали Сену Музинга Нгонда Шейх Пап   19'   64' (Лаутоа Веслей (   64'   66') Ндонг Ибраим Эбимбе Эрик   78' (Добре Михай (   78') Целина Берсант Бальде Мама   90' (Шедлер Орельен (   90') Конате Мусса   64' (Саммаритано Фредерик (   64')
Запасные: Мари Жордан Альягбе Сатурнин Панзо Джонатан Шуиар Мунир Шафик Фуад
Манданда Стив Сакаи Хироки Альваро Гонсалес II Чалета-Цар Дуе Нагатомо Юто Ронжье Валентин   63' Камара Бубакар   65' (Стротман Кевин (   65') Гуйе Пап   29'   60' (Кюизанс Микаэль (   60') Товен Флорьян   76' (Аке Марли (   76') Бенедетто Дарио   61' (Жермен Валер (   61') Радоньич Неманья   60' (Пайе Димитри (   60')
Запасные: Перрен Люка Балерди Леонардо Пеле Йоанн Хауи Саиф-Эдин
09 января. Стадион "Стад Гастон Жерар".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Монако, Лион, Лилль, Александр Головин
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