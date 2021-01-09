«Монако» включил Головина в заявку на матч с «Анже»

Пресс-служба «Монако» опубликовала заявку команды на поединок 19-го тура чемпионата Франции против «Анже». Стоит отметить, что в список включен российский хавбек Александр Головин, который недавно вернулся в строй после травмы.

Шестого января в поединке против «Лорьяна» (5:2) Александр появился на поле впервые с августа прошлого года. Летом полузащитник надорвал заднюю поверхности бедра, после чего проходил длительное восстановление.

Матч между «Монако» и «Анже» пройдет в субботу, девятого января, на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.