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«Монако» включил Головина в заявку на матч с «Анже»

09 Января 2021, 10:34,

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Пресс-служба «Монако» опубликовала заявку команды на поединок 19-го тура чемпионата Франции против «Анже». Стоит отметить, что в список включен российский хавбек Александр Головин, который недавно вернулся в строй после травмы.

Шестого января в поединке против «Лорьяна» (5:2) Александр появился на поле впервые с августа прошлого года. Летом полузащитник надорвал заднюю поверхности бедра, после чего проходил длительное восстановление.

Матч между «Монако» и «Анже» пройдет в субботу, девятого января, на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Монако, Александр Головин
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