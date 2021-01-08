Ковач: «Было бы слишком опасно выпускать Головина в старте»

Накануне матча с «Анже» наставник «Монако» Нико Ковач лестно отозвался о полузащитнике Александре Головине, который только-только вернулся на поле после серьёзной травмы и поразил ворота соперника мгновенно после замены.

- Никто не думал, что он результативно пробьет всего через пять секунд, это был невероятный случай. По правде говоря, он большой футболист и хороший человек. В моей ситуации он словно новичок, ведь под моим руководством он провел всего один полный матч, - заявил наставник на пресс-конференции.

- Меня расстроили слова наших медиков, что мне нужно было дольше ждать его возвращения. Мы будем постепенно увеличивать его игровое время. Было бы слишком опасно выпускать его в старте сию минуту. Риск в том, что он хотел бы делать больше, чем может сейчас. И еще раз - он крайне важный футболист для нашей команды, и наша цель - его защитить.

Напомним, что в прошлом туре россиянин провел всего третий матч за «Монако».