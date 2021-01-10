Головин вышел на замену в матче с «Анже», «Монако» тут же забил гол

В девятнадцатом туре чемпионата Франции «Монако» на своем поле принимает «Анже».

На 67-й минуте на поле вышел полузащитник «Монако» Александр Головин, заменив Желсона. Прошло уже четыре минуты, но россиянин пока не отметился голевыми действиями.

Напомним, что Головин появился на поле впервые после травмы в матче с «Лорьяном» (5:2), забив красивейший гол через несколько секунд после выхода на замену.

На данный момент идёт 72-я минута матча, «Монако» впереди со счётом 2:0, подопечные Нико Ковача забили один гол после появления Головина.

Александр пропустил большую часть сезона из-за травмы, которую он получил ещё в августе.