Доменек: «Я бы хотел подписать Марадону, но он мёртв»

Не успел Раймон Доменек вернуться к тренерской работе, как выдал очередной перл. На вопрос о потенциальных сожалениях о том, что полузащитник «Лиона» Жан Люка ушел в аренду в «Брест», а не в «Ниццу», экспрессивный француз ответил: «Я не следил за перипетиями сделки, он сейчас в «Бресте», вот и всё. Я бы хотел подписать Марадону, но он мёртв».

Напомним, что перед 10-летней паузой в карьере Доменек отличался оригинальными действиями. В 2007 году Жозе Моуринью обвинил коллегу в отношении к Клоду Макелеле, как к рабу, на что француз ответил: «Пока он может ходить, будет играть. У меня есть право его ставить в состав».

В 2010 году Франция провалила чемпионат мира в ЮАР, и в перерыве матча с Мексикой (0:2) Николя Анелька наорал на тренера, был исключен из команды, которая в знак протеста отказалась выходить на тренировку.