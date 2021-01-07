«Арсенал» взял кредит, чтобы справиться с последствиями пандемии

Лондонский «Арсенал» взял краткосрочный кредит в размере 133 миллионов евро стерлингов, сообщает ВВС Sport. Он поможет клубу справиться с последствиями пандемии. Погасить его «канониры» обязаны к маю 2021 года.

В официальном заявлении команды говорится: «CCFF предназначен для предоставления краткосрочного финансирования по коммерческим ставкам во время пандемии… CCFF - это в дополнение к кредиту, предоставленному нашими владельцами Стэном Кронке и команией Sports & Entertainment.»

В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» находится на 11-м месте, имея в своём распоряжении 23 очка. После удачной серии из трёх побед подряд до зоны Лиги чемпионов клубу осталось всего 6 очков.