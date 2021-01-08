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Айуоби: «Этот «Эвертон» так же хорош, как команды «Арсенала», частью которых я был»

08 Января 2021, 00:22,

Global Look Press

Нападающий «Эвертона» Алекс Айуоби считает, что его команда может добиться многого в текущем сезоне.

- Я думаю, мы достаточно хороши для того, чтобы проявить себя в Европе. Этот «Эвертон» так же хорош, как команды «Арсенала», частью которых я был, 100%. У нас талантливые игроки, сборники как в основе, так и на скамейке. Химия в раздевалке потрясающая. Шеймус Коулман собрал нас вместе и сказал, что мы можем играть еще лучше, - приводит слова 24-летнего нигерийца клубный сайт «Эвертона».

Айуоби - воспитанник «Арсенала», в текущем сезоне за «ирисок» он забил 1 гол в 17 матчах. В стане «канониров» Алекс чаще играл в подыгрыше - 15 голов и 27 передач в 149 поединках.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Эвертон, Алекс Айуоби
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