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​Парти может сыграть за «Арсенал» против «Кристал Пэлас»

10 Января 2021, 12:30,

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Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти может сыграть в дерби против «Кристал Пэлас». Об этом рассказал главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Надеюсь, Парти будет в составе в четверг. Посмотрим, как он будет тренироваться в ближайшие несколько дней. Сейчас он действительно хорош», - сказал Артета журналистам после кубкового матча с «Ньюкаслом».

Томас Парти перешёл в «Арсенал» из «Атлетико» в октябре прошлого года. Из-за травм ганский полузащитник провёл за лондонцев только девять игр.

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграют в Премьер-лиге в ближайший четверг, 14-го января.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Томас Парти
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Комментарии (1)
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vebmen84
10 Января 2021, 14:10
провальный трансфер
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