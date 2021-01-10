​Парти может сыграть за «Арсенал» против «Кристал Пэлас»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти может сыграть в дерби против «Кристал Пэлас». Об этом рассказал главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Надеюсь, Парти будет в составе в четверг. Посмотрим, как он будет тренироваться в ближайшие несколько дней. Сейчас он действительно хорош», - сказал Артета журналистам после кубкового матча с «Ньюкаслом».

Томас Парти перешёл в «Арсенал» из «Атлетико» в октябре прошлого года. Из-за травм ганский полузащитник провёл за лондонцев только девять игр.

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграют в Премьер-лиге в ближайший четверг, 14-го января.