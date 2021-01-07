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Заха: «Эмери хотел меня видеть в «Арсенале», но там выбрали Пепе»

07 Января 2021, 23:59,

Global Look Press

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха вспомнил о сорвавшемся переходе в «Арсенал».

- У меня был разговор с Эмери, он сказал что-то вроде: «мы бы были в восторге от твоего перехода к нам», на что я ответил: «мне бы хотелось этого». Конечно, клубу принимать решение по новичкам, и там выбрали Пепе, а не меня, - приводит слова ивуарийца твиттер-аккаунт GreatestGamePod.

События происходили летом 2019 года, тогда «канониры» отдали рекордные 79 млн евро за молодого нападающего, который до сих пор так и не оправдал авансы.

Заха же продолжает играть в «Кристал Пэлас», где с небольшими перерывами находится с 2010 года. Эмери же был уволен спустя 4 месяца после трансфера Пепе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Кристал Пэлас, Уилфрид Заха
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