«Кристал Пэлас» притормозил разыгравшийся «Арсенал»

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15 Января 2021, 00:54,
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Неожиданно начавший побеждать всех соперников «Арсенал» в 18-м туре АПЛ встретился с соседями по городу и таблице из «Кристал Пэлас». «Канониры» не создали уйму моментов, но все же несколько раз тревожили голкипера и били рядом со створом. Гости имели даже шанс получше, когда в конце первого тайма Джеймс Томкинс с близкого расстояния головой пробил в перекладину.
Итог - 0:0, «Арсенал» остается на 11-м месте, у его соперника на очко меньше.
Протокол игры
|Арсенал
|0:0
|Кристал Пэлас
Лено Бернд • Бельерин Эктор • Холдинг Роб • Луис Давид • 67'Мэйтленд-Найлс Эйнсли 65' ( Пепе Николя ( 65') • Себальос Дани 69' ( Парти Томас ( 69') • Джака Гранит • Сака Букайо • Смит-Роу Эмил • Обамеянг Пьер-Эмерик • Ляказетт Александр 81' ( Нкетиа Эдди ( 81')
Запасные: Уиллок Джо • Рунарссон Рунар • Чамберс Калум • Седрик Соареш • Виллиан Боргес • Габриэль дос Сантос
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Томкинс Джеймс • 42'Куйяте Шейку • Митчелл Тайрик • Таунсенд Андрос • Макартур Джеймс • Миливоевич Лука 90' ( Маккарти Джеймс ( 90') • Эзе Эберечи • Бентеке Кристиан 81' ( Айю Джордан ( 81') • Заха Уилфрид
Запасные: Бачуайи Миши • Ридевальд Жайро • Кэхилл Гари • Батлэнд Джек • Данн Скотт • Клайн Натаниэль • Ван Анхольт Патрик
14 января. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Кристал Пэлас