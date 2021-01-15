«Кристал Пэлас» притормозил разыгравшийся «Арсенал»

Неожиданно начавший побеждать всех соперников «Арсенал» в 18-м туре АПЛ встретился с соседями по городу и таблице из «Кристал Пэлас». «Канониры» не создали уйму моментов, но все же несколько раз тревожили голкипера и били рядом со створом. Гости имели даже шанс получше, когда в конце первого тайма Джеймс Томкинс с близкого расстояния головой пробил в перекладину.

Итог - 0:0, «Арсенал» остается на 11-м месте, у его соперника на очко меньше.