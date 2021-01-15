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«Кристал Пэлас» притормозил разыгравшийся «Арсенал»

15 Января 2021, 00:54,

Global Look Press

Неожиданно начавший побеждать всех соперников «Арсенал» в 18-м туре АПЛ встретился с соседями по городу и таблице из «Кристал Пэлас». «Канониры» не создали уйму моментов, но все же несколько раз тревожили голкипера и били рядом со створом. Гости имели даже шанс получше, когда в конце первого тайма Джеймс Томкинс с близкого расстояния головой пробил в перекладину.

Итог - 0:0, «Арсенал» остается на 11-м месте, у его соперника на очко меньше.

Протокол игры  
Арсенал 0:0 Кристал Пэлас
Лено Бернд Бельерин Эктор Холдинг Роб Луис Давид   67' Мэйтленд-Найлс Эйнсли   65' (Пепе Николя (   65') Себальос Дани   69' (Парти Томас (   69') Джака Гранит Сака Букайо Смит-Роу Эмил Обамеянг Пьер-Эмерик Ляказетт Александр   81' (Нкетиа Эдди (   81')
Запасные: Уиллок Джо Рунарссон Рунар Чамберс Калум Седрик Соареш Виллиан Боргес Габриэль дос Сантос
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Томкинс Джеймс   42' Куйяте Шейку Митчелл Тайрик Таунсенд Андрос Макартур Джеймс Миливоевич Лука   90' (Маккарти Джеймс (   90') Эзе Эберечи Бентеке Кристиан   81' (Айю Джордан (   81') Заха Уилфрид
Запасные: Бачуайи Миши Ридевальд Жайро Кэхилл Гари Батлэнд Джек Данн Скотт Клайн Натаниэль Ван Анхольт Патрик
14 января. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Кристал Пэлас
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Комментарии (1)
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0
vebmen84
15 Января 2021, 01:45
не зря писали про нуну санту..похоже артету все таки надо увольнять.... сработал скрипт против челси и вестброма..... игры нет ....ужасный матч..ето еще очень повезло на 0:0 могли 2 гола отхватить легко..опять лено мен оф зе матч
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