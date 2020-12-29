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Моуринью назвал сроки возвращения Бэйла на поле

29 Декабря 2020, 16:43,

Global Look Press

Вингер «Тоттенхэма» Гарет Бэйл пропустит несколько недель из-за травмы ноги. Об этом заявил главный тренер Жозе Моуринью, отвечая на вопрос о возможном появлении валлийца на поле в игре против «Фулхэма» в среду.

- Нет, не думаю, что Гарет будет здоров. Не скажу, что это серьезная травма, но предположу, что он выбыл на несколько недель, - заявил Моуринью на предыгровой пресс-конференции.

Напомним, что Бэйл вернулся в стан «шпор» 19 сентября и играет на правах аренды из «Реала». В текущем сезоне валлиец лишь раз появился в стартовом составе в матче Премьер-лиги и суммарно провел на поле 161 минуту.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл
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