Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Тоттенхэм» и «Фулхэм» в среду не сыграют

30 Декабря 2020, 17:50,

Global Look Press

Судя по всему, матч шестнадцатого тура Премьер-лиги Англии между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» не будет сыгран в среду. О переносе поединка в Twitter сообщает журналист football.london Аласдер Голд, который специализируется на матчах «шпор». По его данным, оба клуба были проинформированы о переносе.

Перенос лондонского дерби связан с выявлением ряда случаев заражения коронавирусной инфекцией в стане «Фулхэма». Ранее по этой же причине не смогли сыграть «Эвертон» и «Манчестер Сити».

Несмотря на участившиеся случаи заражения в клубах, Премьер-лига пока что не поднимает вопрос об уходе на карантин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Фулхэм
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