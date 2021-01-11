​АПЛ: «Тоттенхэм» в среду сыграет с «Фулхэмом», а не с «Астон Виллой»

Английская Премьер-лига официально подтвердила информацию, которая ранее появилась в СМИ. «Тоттенхэм» в среду, тринадцатого января, сыграет не с «Астон Виллой», а с «Фулхэмом».

Игра «Астон Вилла» - «Тоттенхэм» была перенесена из-за изоляции ряда представителей бирмингемской команды, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм» переносился с тридцатого декабря из-за коронавируса в составе «дачников». Теперь команды вернут должок календарю. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по Москве.

Вместе с тем игра «Фулхэма» против «Челси» перенесена с 15 на 16 января, а матч «Эвертона» против «Астон Виллы» - с 16 на 17 января.