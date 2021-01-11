Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​АПЛ: «Тоттенхэм» в среду сыграет с «Фулхэмом», а не с «Астон Виллой»

11 Января 2021, 16:08,

Global Look Press

Английская Премьер-лига официально подтвердила информацию, которая ранее появилась в СМИ. «Тоттенхэм» в среду, тринадцатого января, сыграет не с «Астон Виллой», а с «Фулхэмом».

Игра «Астон Вилла» - «Тоттенхэм» была перенесена из-за изоляции ряда представителей бирмингемской команды, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм» переносился с тридцатого декабря из-за коронавируса в составе «дачников». Теперь команды вернут должок календарю. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по Москве.

Вместе с тем игра «Фулхэма» против «Челси» перенесена с 15 на 16 января, а матч «Эвертона» против «Астон Виллы» - с 16 на 17 января.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Фулхэм, Астон Вилла
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