​«Тоттенхэм» подтвердил перенос дерби с «Фулхэмом»

Пресс-служба «Тоттенхэма» подтвердила перенос лондонского дерби против «Фулхэма». Игра шестнадцатого тура Премьер-лиги должна была состояться в среду вечером и стартовать в девять часов вечера по московскому времени.

Перенос игры связан с выявлением ряда заражений коронавирусной инфекцией в стане «Фулхэма». Ранее из-за вспышки инфекции в Премьер-лиге в начале недели уже переносился матч между «Эвертоном» и «Манчестер Сити».

Ранее в Англии сообщили, что Премьер-лига пока не обсуждает возможную приостановку чемпионата на фоне участившихся случаев заражений в клубах.