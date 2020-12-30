Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Тоттенхэм» подтвердил перенос дерби с «Фулхэмом»

30 Декабря 2020, 18:27,

Global Look Press

Пресс-служба «Тоттенхэма» подтвердила перенос лондонского дерби против «Фулхэма». Игра шестнадцатого тура Премьер-лиги должна была состояться в среду вечером и стартовать в девять часов вечера по московскому времени.

Перенос игры связан с выявлением ряда заражений коронавирусной инфекцией в стане «Фулхэма». Ранее из-за вспышки инфекции в Премьер-лиге в начале недели уже переносился матч между «Эвертоном» и «Манчестер Сити».

Ранее в Англии сообщили, что Премьер-лига пока не обсуждает возможную приостановку чемпионата на фоне участившихся случаев заражений в клубах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Фулхэм
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