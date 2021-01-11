​«Тоттенхэму» меняют соперника на среду

Матч чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом», который должен был состояться в среду, будет перенесён. Причина кроется к том, что в клубе из Бирмингема зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Команда использовала игроков академии в кубковой игре против «Ливерпуля», однако в Премьер-лиге регламент отличается, и «вилланы» не смогут сыграть.

Вместо матча против «Астон Виллы» «Тоттенхэм» проведёт матч против «Фулхэма». Команды должны были сыграть 30 декабря, но игра переносилась из-за коронавируса в стане «дачников».

Вместе с тем игра «Фулхэма» против «Челси» будет перенесена с пятницы на субботу, пишет The Athletic.