Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Тоттенхэму» меняют соперника на среду

11 Января 2021, 15:55,

Global Look Press

Матч чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом», который должен был состояться в среду, будет перенесён. Причина кроется к том, что в клубе из Бирмингема зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Команда использовала игроков академии в кубковой игре против «Ливерпуля», однако в Премьер-лиге регламент отличается, и «вилланы» не смогут сыграть.

Вместо матча против «Астон Виллы» «Тоттенхэм» проведёт матч против «Фулхэма». Команды должны были сыграть 30 декабря, но игра переносилась из-за коронавируса в стане «дачников».

Вместе с тем игра «Фулхэма» против «Челси» будет перенесена с пятницы на субботу, пишет The Athletic.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Фулхэм, Астон Вилла
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола