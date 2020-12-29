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Матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм» под угрозой срыва

29 Декабря 2020, 20:48,

Global Look Press

Новая вспышка коронавируса может серьёзным образом повлиять на проведение чемпионата Англии. В понедельник из-за нескольких случаев заражения в стане «Манчестер Сити» был перенесён матч команды против «Эвертона». Теперь, как сообщает The Athletic, под угрозой срыва находится лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом», которое должно пройти в среду, тридцатого декабря. Дело в нескольких случаях заражения коронавирусом в рядах «дачников».

Ранее появилась информация о том, что чемпионат Англии может быть приостановлен на две недели из-за участившихся случаев выявления коронавируса в клубах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Фулхэм
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