Матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм» под угрозой срыва

Новая вспышка коронавируса может серьёзным образом повлиять на проведение чемпионата Англии. В понедельник из-за нескольких случаев заражения в стане «Манчестер Сити» был перенесён матч команды против «Эвертона». Теперь, как сообщает The Athletic, под угрозой срыва находится лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом», которое должно пройти в среду, тридцатого декабря. Дело в нескольких случаях заражения коронавирусом в рядах «дачников».

Ранее появилась информация о том, что чемпионат Англии может быть приостановлен на две недели из-за участившихся случаев выявления коронавируса в клубах.